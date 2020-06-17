Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 17 Haziran Çarşamba!

Müge Anlı hafta içi her gün 10.00'da atv ekranlarında olmaya devam ediyor. Ele aldığı ve çözüme kavuşturduğu konular ile gündeme damgasını vuran Müge Anlı'da dün Ayşe Altuntaş olayı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi milyonları ekrana bağladı. Suçlamaların odağındaki isim Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ı ,dünyalardan çok seviyorum, demişti. Polisin şüphelendiği Taşdelen önceki gece 1.30 sularında gözaltına alındı. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 17 Haziran Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ayşe Altuntaş'ın kızı 18 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Sultanbeyli'de kayıplara karışan 42 yaşındaki annesi Ayşe Altuntaş'ın bulunması için atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuruda bulunmuştu. 4 çocuk annesi kadından yaklaşık bir yıldır haber alınamıyordu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı bugünkü yayınında bir son dakika gelişmesini paylaştı. Ayşe Altuntaş'ın son görüştüğü kişi olan kuzeni Mehmet Taşdelen gözaltına alındı.

Mehmet Taşdelen gözaltına alındı!

Pirinççi Köyü Çukurtarla Eyüpsultan mevkiinde İstanbul Emniyeti geniş çaplı arama yaptı. İstanbul Asayiş Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri gece yarısı operasyonuyla şüpheli Mehmet Taşdelen ve iki kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Ayşe Altuntaş'ın son olarak görüştüğü isim olan Mehmet Taşdelen'in çelişkili sözleri dikkat çekmişti. Ayşe Hanım ile pikniğe gittiklerini sonrasında kendisini eve bıraktığını öne süren Mehmet Taşdelen daha sonra kuzeniyle cinsel birliktelik yaşadığını söylemişti. Aile ise Mehmet Taşdelen ve Ayşe Altuntaş arasında borç para olayı yaşandığını belirtmişti.

"Dünyalardan çok seviyorum!"

Suçlamaların odağındaki isim Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ı ,dünyalardan çok seviyorum, demişti. Polisin şüphelendiği Taşdelen dün gece 1.30 sularında gözaltına alındı.

Müge Anlı’daki Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu