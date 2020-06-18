Esra Erol'da canlı izle 18 Haziran Perşembe!

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Esra Erol'da dün izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Üç harflilerle konuştuğunu iddia eden ve kocası Şaban'ın ne zaman öleceğini söyleyen Ayfer Hanım, ailesiyle kendisini akıl hastanesine yatırmak istediği için konuşmadığını belirtti. Evliliğinde şiddet gördüğünü öne süren Ayfer Hanım, eşine ikiyüzlülük yapma dedi. Ayfer Duran; "Rüyamda kimin ne zaman öleceğini gördüğüm zaman onlara bunu söylerim" sözleriyle herkesi şaşırttı.

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Karısı Sevcan, kendisini ve çocuklarını terk edip sevgilisiyle kaçınca psikolojisi bozulan Ümit Sarı canlı yayında neler anlatacak? Ümit ve Sevcan'ın karşılaşmasında neler yaşanacak? Üç harflilerle konuştuğunu öne süren, eşinin öleceği tarihi söyleyen Ayfer Duran, Şaban Duran'ın ile canlı yayında kozlarını paylaştı.