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Öğretmen seminerleri uzaktan mı olacak? MEB'den seminer açıklaması

Öğretmenlerin 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan mesleki çalışma dönemi (seminer) nasıl yapılacak? Seminerler uzaktan mı olacak? sorusu merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar...

18.06.2020, 11:43