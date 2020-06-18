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Haberler Yaşam Öğretmen seminerleri uzaktan mı olacak? MEB'den seminer açıklaması

Öğretmen seminerleri uzaktan mı olacak? 'den açıklaması

Öğretmenlerin tarihlerinde gerçekleştirilecek olan mesleki çalışma dönemi () nasıl yapılacak? Seminerler uzaktan mı olacak? sorusu merakla araştırılıyor. Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Öğretmen seminerleri uzaktan mı olacak? MEB'den seminer açıklaması

18.06.2020, 11:43

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini bildiren Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.

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