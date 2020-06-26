Haberler Yaşam Esra Erol'da izle 26 Haziran Cuma!

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Esra Erol'da da dün Sözde şeyh olduğu iddia edilen Soner Birol konuştu, herkes şoke oldu.Kayseri'de kendini şeyh olarak tanıtan Soner Birol, tip değiştirip gelmişti. Ayfer Duran'ın akıl hocası denen Soner Birol da muska ve cinler alemiyle irtibatlı çıktı. Peki bugün Esra Erol'da neler yaşanacak? İşte 26 Haziran Cuma Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

26.06.2020, 16:47 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020,16:59