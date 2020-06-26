Esra Erol'da izle 26 Haziran Cuma!

Atv ekranlarının sevilerek izlenen programı Esra Erol'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Gündeme damgasını vuran konulara değinen programda dün yine ekranlara kilitleyen olaylar yaşandı. Dün yayınlanan programda; sözde şeyh Soner Birol'un sözleri herkesi çileden çıkardı. Peki bugün Esra Erol'da neler yaşanacak? İşte 26 Haziran Cuma Esra Erol canlı izleme sayfası...
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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlar, ses getirmeye devam ediyor. Türkiye onları konuşmaya devam edecek! "Eşim üç harflilerle konuştuğunu iddia ediyor, çocuklarım benimle görüşmüyor" dedi herkes şoke oldu.
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