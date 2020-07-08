Survivor'da kim elendi? Adaya kim veda etti?

Survivor'dan kim elendi? Hangi isim adaya veda etti? soruları merakla araştırılıyor. Salı akşamları eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da dün Berkan, Sercan ve Yasin eleme adayı olarak gösterilmişti. Finale kısa bir süre kala yaşanan ayrılık ise izleyenleri şok etti. İşte Survivor 2020'den elenen isim...

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

İlk dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Berkan'ı aday gösterdi. Dün akşam oynanan oyunu ise Cemal Can kazanarak Sercan'ı aday olarak belirlediğini açıkladı. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı SERCAN oldu. Sercan'ın gösterdiği eleme adayı ise YASİN oldu.

Survivor 2020 eleme heyecanı sona erdi. Berkan, Sercan ve Yasin üçlüsünden en az oyu alarak yarışmaya veda eden kişi Sercan Yıldırım oldu.

Acun Ilıcalı toplu SMS sıralaması sonuçlarına göre en az oyu alarak adaya veda eden kişi belli oldu.