Cildi güzelleştiren maydanoz kürü

İYİ bir ödem söktürücü ve C vitamini kaynağı olan maydanoz, aynı zamanda cilt için de çok faydalı bir besin kaynağı. rof. Dr. İbrahim Saraçoğlu cilt güzelliği ve vücudu arındırmak için şu tarifi veriyor: 15-16 dal maydanozu mutfak robotunuza atıp üzerine yarım limon suyu ve yarım bardak su ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra sabah kahvaltısından en erken 10 dakika önce aç karnına tamamını için. 15 gün her sabah bu kürü uygulayın ve bir hafta ara verin. Bir hafta aradan sonra tekrar 15 gün aynı şekilde uygulayın ve kürü sonlandırın. 5-6 ay sonra durumunuza göre bu kürü aynı şekilde tekrar edebilirsiniz.

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