  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Cildi güzelleştiren maydanoz kürü

Cildi güzelleştiren maydanoz kürü

Cildi güzelleştiren maydanoz kürü
Giriş Tarihi: 12.7.2020
İYİ bir ödem söktürücü ve C vitamini kaynağı olan maydanoz, aynı zamanda cilt için de çok faydalı bir besin kaynağı. rof. Dr. İbrahim Saraçoğlu cilt güzelliği ve vücudu arındırmak için şu tarifi veriyor: 15-16 dal maydanozu mutfak robotunuza atıp üzerine yarım limon suyu ve yarım bardak su ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra sabah kahvaltısından en erken 10 dakika önce aç karnına tamamını için. 15 gün her sabah bu kürü uygulayın ve bir hafta ara verin. Bir hafta aradan sonra tekrar 15 gün aynı şekilde uygulayın ve kürü sonlandırın. 5-6 ay sonra durumunuza göre bu kürü aynı şekilde tekrar edebilirsiniz.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cildi güzelleştiren maydanoz kürü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA