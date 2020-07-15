Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz Çarşamba bankalar çalışıyor mu?

Bankalar bugün açık mı? EFT işlemi yapılabiliyor mu? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte detaylar...

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar da hizmet vermiyor.

15 TEMMUZ'DA EFT YAPILIR MI?

EFT işlemleri ise 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilse hesaplara en erken 16 Temmuz 2020 tarihinde geçecektir.