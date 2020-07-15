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Survivor şampiyonu kim oldu? İşte Survivor 2020'nin kazanan ismi...

Milyonlarca kişi Survivor 2020'nin finaline kilitlendi. Kıyasıya rekabetin sürdüğü yarışma dün akşam yayınlanan bölümü ile final yaptı ve kazanan belli oldu. 'nın ilgi ile takip edilen programında finale kalan iki isim olan Canseven ve Barış Murat Yağcı arasındaki rekabetin sonucu oylaması sonrası açıklandı. Peki Survivor 2020'nin şampiyonu kim oldu? Survivor'ın büyük ödülü ne? İşte detaylar...

Survivor şampiyonu kim oldu? İşte Survivor 2020'nin kazanan ismi...

15.07.2020, 09:54

Survivor'da kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi kim oldu? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Dün akşam ekranlara gelen final bölümü Survivor 2020'nin şampiyonu da belli oldu. İşte Survivor 2020'de yaşanan gelişmeler ve Survivor şampiyonu....

SURVIVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de büyük final gece yarısı gerçekleşti. Yarışmacı aileleri ve eski yarışmacıların katıldığı İstanbul'daki özel gecede, SMS oylaması sonucunda, Survivor 2020 finalinde SMS birincisi olan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Aylar süren mücadele sonunda, en fazla oyu alarak, Survivor 2020 sezonu şampiyonluğuna ismini yazdıran Cemal Can oldu. Survivor büyük ödülünü kazanan Cemal Can kupayı kaldırırken gözyaşlarına hakim olamadı. Survivor ikincisi Barış ise hayallerine ve büyük ödüle veda etti.

Survivor şampiyonu olan Cemal Can, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Cemal Can, son kez duygularını paylaştı. Cemal Can şunları söyledi;

Tek kazanan değil burada iki kazanan var. Hayaldi gerçek oldu. Hayallerinizin peşinden gidin. Sonucu ne olursa olsun hayallerinizin peşinden gidin ve birbirinizin kabini kırmayın. Hayat çok kısa.

SURVIVOR'DA ÖDÜL NE KADAR?

Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yıl ki Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.

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