Teknolojik fikirler ETÜ Kristal’de hayat buluyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi, son teknoloji prototipleme araçları ve güçlü altyapısıyla teknolojik tabanlı iş fikri olan girişimcileri bekliyor. ETÜ bünyesinde geçen yıl faaliyete geçen Kristal Erken Aşama Kuluçka Merkezi, 500 metrekare kapalı alanda ev ortamındaki çalışma ofisleri ve güçlü altyapısıyla girişimcilere hizmet veriyor. İş fikirleri yapılan değerlendirmenin ardından kabul gören girişimciler, projelerini bu merkezde geliştirip ticarileştirene kadar son teknoloji prototipleme araçları, yazılımsal ve donanımsal gibi teknik ve fiziki alanda her türlü imkandan faydalandırılıyor. Koordinatör Yardımcısı Araştırma Görevlisi Gürkan Kalınay, ETÜ Kristal'in 2019 mayıs ayında ilk girişimcilerini kabul ettiğini söyledi. Kalınay, "Geçen yıl faaliyete başlamamıza rağmen 114 iş fikrini değerlendirdik ve bunlardan bazıları için patent başvurusunda bulunuldu" dedi.