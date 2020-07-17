Çörek otu yağı nasıl kullanılır?

Çörek otu yağı Asya'ya özgü olan Nigella Sativa bitkisinden elde edilir. Bitki küçük, siyah, hilal şeklinde tohumlara sahiptir. Birçok sağlık probleminin tedavisinde kullanılan çörek otu yağı aynı zamanda yemeklere de lezzet katar.

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI

- Binlerce yıldır doğal bir ilaç olarak kullanılan çörek otu yağı antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olması sebebiyle iltihap tedavisine yardımcı olur.



- Saç dökülmesini en aza indirir ve saç çıkarır.



- Kilo vermeye yardmcı olur.



- İçinde barındırdığı timokinon bileşeni sayesinde kalp hastalıklarına yol açan homosistein oranını da düşürdüğü gözlemlenmiştir.



- Kış aylarında nezle, grip gibi hastalıkların yol açtığı öksürüğe iyi gelir, bronşları temizler.



- Eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir.



- Kabızlığı gidermeye yardımcı olur, hemoroid için de iyileştirici etki gösterir.



- Sinir, stres, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara iyi gelen çörek otu yağı uykusuzluk için de kullanılır.



- Bağışıklılık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnç sağlar.



- Vücuttaki toksinleri uzaklaştırarak kilo vermenize yardımcı olur.



- İçerdiği bileşenler sayesinde kanser hücrelerinin gelişmesini önler.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL KULLANILMALIDIR?

- Kahvaltıdan önce 1 tatlı kaşığı çörek otu yağını ağız yoluyla alabilirsiniz.- 1 tatlı kaşığı çörek otu yağını doğrudan yemeğinize katarak ya da içtiğiniz suya veya meyve suyuna karıştırarak tüketebilirsiniz.- 2 yemek kaşığı ölçüsünde çörek otu yağını haftada iki kez saç derinizin üzerine masaj yaparak uygulayabilirsiniz.