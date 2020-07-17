Ege’nin şampiyonları

20 Haziran'da gerçekleşen Liseye Giriş Sınavı sonuçları dün 'meb. gov.tr' adresinden açıklandı. Sonuçlara göre kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu. 42 ilden 181 öğrenci ise tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almayı başardı. Öğrencileri tercih heyecanı sararken Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb. gov.tr adresinde yayımladı. Sınav sonuçlarına göre tercihler 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısını 5'ten 10'a çıkardı.

AİLESİNİN GURURU OLDU

Manisa'da 14 yaşındaki devlet okulu öğrencisi Yunusemre Güngör, LGS'de tüm soruları doğru yaparak Türkiye birincisi oldu. Anne ve babası fabrika işçisi olan Güngör, ailesini gururlandırdı, başarılı öğrenci doktor olmayı hedeflediğini söyledi. Sınav sonuçlarına göre Manisa'da 4 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Yunusemre'de Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencisi Yunusemre Güngör, Akhisar'da Ticaret Borsası 6 Eylül Ortaokulu öğrencisi Arda Çiftçi, Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Salih Faruk, Salihli'de Özel Salihli Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Ortaokulu öğrencisi Ceylin Başkurt tüm soruları doğru yaparak Türkiye birincisi oldu.

SÜREKLİ YENİ TESTLER ÇÖZDÜ

Fabrika işçisi Ayşe ve Yasin Güngör çiftinin, birçok özel okul öğrencisini geride bırakarak şampiyon olan 14 yaşındaki oğulları Yunusemre, planlı çalışma ve çok kitap okuması sayesinde başarı kazandığını dile getirdi. İstanbul Erkek Lisesi'ne girmeyi hedefleyen Yunusemre Güngör, "Özel ders almadım, ancak belediyelerin açtığı kurslara katıldım. Gündüzleri okula gidip, akşamları evde çalıştım. Anne ve babam da bu süreçte bana çok yardımcı ve destek oldular. Sürekli test çözdüm ve kitap okumak da bana çok büyük fayda sağladı. Korona virüsü salgını döneminde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın evden çalışma sisteminden de çok faydalandım. Oradan sürekli sorular çözdüm" dedi.





İZMİR'DEN 9 ÖĞRENCİ 500 TAM PUAN ALDI

İzmir'de 8'i özel okulda öğre-nim gören 9 öğrenci LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arası-na girmeyi başardı. Öğrencilere oku-dukları okullar tarafından çeşitli ödül-ler verildi. Gaziemir Rota Kleji'nden Yağmur Avcı, Bornova Koleji'nden Kayra Ünal, Bahçeşehir Okulları'ndan Ata Sügün, Bilnet Okulları'ndan Enes Akbaş, Yeşeren Okulları'ndan Adil Enes Yılmaz, Bilfen Okulları'ndan Demirhan Çelik, Güzelbahçe Bahçe-şehir Koleji'nden Mustafa Ediz Tez-can, Çakabey Koleji'nden Beren Bal ile Menderes ilçesindeki Şehit Hakan İncekar Ortaokulu'ndan mezun olan Şadi Sarıkaya LGS'deki tüm soruları doğru yanıtlamayı başardı.

NERMİN UÇTU/METİN BURMALI/MERT ALPDÜNDAR