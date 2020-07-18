  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam TOGG yenilikte ben de varım isim yazdırma!

isim yazdırma!

Bursa'da temeli atılacak olan firmasının temellerine isim yazdırmak mümkün. Başlatılan kampanya ile adınız ve soyadınız yerli otomobil fabrikasının temelinde yer alabilir. Peki TOGG kampanyasına nasıl katılınır? İsim yazdırma nasıl yapılır? İşte detaylar...

TOGG yenilikte ben de varım isim yazdırma!

18.07.2020, 11:22

TOGG yenilikte ben de varım kampanyası ile isim ve soyadınız TOGG yerli otomobil firmasının temellerinde yer alabilir. Bugün Bursa'da gerçekleşecek olan temel atma töreninde isminin yer almasını isteyenler kampanya koşullarını araştırıyor. İşte TOGG yenilikte ben de varım isim yazdırma ile ilgili merak edilenler...

TOGG YENİLİKTE BEN DE VARIM!

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

"Kişisel verilerin korunması kanunu aydınlatma metninini okudum" butonunu işaretleyen vatandaşlar diledikleri takdirde hemen altında bulunan sosyal medya paylaşım adresleri üzerinden görsellerini oluşturarak paylaşabiliyor.

Grup açıklamasına göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

İSİM YAZDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TOGG yenilikte ben de varım isim yazdırma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA