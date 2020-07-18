TOGG yenilikte ben de varım kampanyası ile isim ve soyadınız TOGG yerli otomobil firmasının temellerinde yer alabilir. Bugün Bursa'da gerçekleşecek olan temel atma töreninde isminin yer almasını isteyenler kampanya koşullarını araştırıyor. İşte TOGG yenilikte ben de varım isim yazdırma ile ilgili merak edilenler...

TOGG YENİLİKTE BEN DE VARIM!

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

"Kişisel verilerin korunması kanunu aydınlatma metninini okudum" butonunu işaretleyen vatandaşlar diledikleri takdirde hemen altında bulunan sosyal medya paylaşım adresleri üzerinden görsellerini oluşturarak paylaşabiliyor.

Grup açıklamasına göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.