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Haberler Yaşam Kakule bitkisinin faydaları nelerdir?

nelerdir?

Kakule bitkisi zencefil ailesine mensuptur ve birçok faydası bulunur. Tatlılarda ve yemeklerde baharat olarak kullanılan bitki çay olarak da içiliyor. Peki, nelerdir? Kakule çayı nasıl yapılır?

Kakule bitkisinin faydaları nelerdir?

21.07.2020, 17:18 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,17:23

Hindistan, Malezya ve Nepal gibi ülkelerde tüketilen kakule bitkisi, aslında zencefil ailesine mensuptur. Tatlılarda ve yemeklerde baharat olarak kullanılan bitki çay olarak da içiliyor.

KAKULE BİTKİSİNİN KULLANIM ALANLARI

Kakule bitkisi öğütülerek kullanıldığında Türk kahvesine farklı bir lezzet katar. Kakuleli Türk kahvesinin yapım aşamasında makina yerine cezve kullanılması öneriliyor. Ayrıca toz halindeki kakule, keklere de kullanılabilir.

KAKULENİN FAYDALARI NELERDİR?

İçindeki fosfor sayesinde mide asidini düzenleyen ve sindirimi kolaylaştıran kakulenin kadınların adet dönemindeki şiddetli sancıları azaltığı biliniyor. Ayrıca kakulenin rahatlatıcı özelliği nedeniyle psikolojik rahatsızlığı olan kişilere akşam yatmadan önce bir bardak kakule çayı içmeleri öneriliyor.

KAKULE ÇAYI NASIL YAPILIR?

- İlk önce kaynamış bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı kakule tozu atın.

- 10 dakika boyunca üstü kapalı şekilde demlemeye bırakın, daha sonra
süzün.

- İçmeden son olarak da içine bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

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