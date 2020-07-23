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Haberler Yaşam Pınar Gültekin'in son fotoğrafıydı! O duvara asıldı

'in son fotoğrafıydı! O duvara asıldı

Sabah'tan 'ın haberine göre, Muğla’da tarafından vahşice katledilen ’in sosyal medyadan paylaştığı son fotoğraf, yanındaki çerçeveye konuldu. O kareyi arkadaşı sosyal medyadan paylaştı.

Pınar Gültekin'in son fotoğrafıydı! O duvara asıldı

23.07.2020, 18:42

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 'Canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı.

Tüm bu gelişmeler ardından, Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden son paylaştığı kare orada bulunan çerçeveye konuldu. Twitter üzerinden Pınar'ın son çekildiği yere asılan çerçeveyi paylaşan Polat Öziş, "Pınar'ın son paylaşımıydı bu fotoğraf. Şimdiyse duvarda asılı..." yazdı.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

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