Muğla'da Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın jandarmaya verdiği ifadesinde ip detayını araştıran Sabah muhabiri Kenan Gürbüz, zanlının cinayet esnasında kullandığı ipin yer aldığı olay yeri fotoğrafına ulaştı.

Zanlı Avcı'nın bahsettiği ip, Pınar'ı öldürdükten sonra koyduğu varilin üzerinde görülüyor. Zanlı gözaltına alındığında ilk ifadesinde, "Pınar'ı varilin içerisine koymak istedim ancak elimden kayıyordu. Sabit tutmak için orada bulunan iple boğazını sardım. Bir elimle ayaklarından, diğer elimle de boğazına sardığım ipten tutarak varilin içerisine koydum" demişti.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU

Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderilen Cemal Metin Avcı korona virüs tedbirleri kapsamında korona virüs tedbirleri kapsamında "Tek Kişilik" bir hücreye konuldu.

Bu arada Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ifadelerde adı geçen ve Pınar'ın arkadaşı olduğu öğrenilen Ceren'in ifadesine başvuracak. Pınar'la uzun süredir arkadaş oldukları öğrenilen Ceren'in ifadelerinin soruşturma sürecinde karanlıkta kalan bir çok noktayı aydınlatacağı ifade ediliyor.

Alınan bilgiye göre, savcılığın Pınar kaybolduktan sonra arkadaşını bulmak için yoğun bir çaba arayan Ceren'e Pınar'la olan arkadaşlığı ve yaşananlarla ilgili bilgi sahibi olup olmadığının sorulacağı bildirildi.

SABAH/KENAN GÜRBÜZ

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