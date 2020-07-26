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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte 26 Temmuz Pazar hava durumu...

! 'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte Pazar hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, ve çevreleri ile ve 'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Pazar ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte 26 Temmuz Pazar hava durumu...

26.07.2020, 09:58

ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklık artışı beklenirken hangi illerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte Pazar ....

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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