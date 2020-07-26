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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte 26 Temmuz Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Temmuz Pazar hava durumu...

26.07.2020, 09:58