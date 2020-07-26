İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklık artışı beklenirken hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 26 Temmuz Pazar hava durumu....
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte 26 Temmuz Pazar hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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