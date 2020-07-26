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Haberler Yaşam Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta tarifi ve malzemeleri nedir?

nasıl yapılır? ve malzemeleri nedir?

Tam bir şifa deposu olan yumurtadan pek çok değişik lezzetler çıkarmak mümkün. Onlardan biri de . Evinizdeki malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz poşe yumurta damaklarda da enfes bir tat bırakıyor. Peki poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta malzemeleri nelerdir? İşte poşe yumurta yapılışı...

Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta tarifi ve malzemeleri nedir?

26.07.2020, 10:35

Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta için gereken malzemeler nelerdir? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtadan değişik lezzetler elde etmek mümkün. İşte poşe yumurta için gereken malzemeler ve poşe yumurta yapılışı...

POŞE YUMURTA TARİFİ MALZEMELERİ

1 adet taze yumurta

Su

Sirke (isteğe bağlı)

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

Yumurtayı pişireceğiniz suya biraz tuz biraz da sirke ekleyin. Bu yumurtanızın beyazının daha derli toplu olmasına yardımcı olur.

Yumurtayı doğrudan tencereye kırmak yerine önce ufak bir kaseye kırıp oradan suya aktarın. Doğrudan tencereye kırdığınızda dağılma riski daha yüksektir.

Sos tenceresine 4 parmak kadar su koyup kaynatın.

Kaynadıktan sonra altını kısıp kabarcık çıkmasını önleyin.

2 yemek kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı tuzu suya ekleyip karıştırın.

Kaşığı tencerede çevirerek suyun ortasında bir girdap oluşmasını sağlayın.

Kaseye kırdığınız yumurtayı bu girdabın ortasına yavaşça aktarın.

Arada kenarlardaki suyu karıştırarak yumurtanızı 3 dakika kadar pişirin.

Beyazı opaklaşıp yuvarlandığında yumurtanızı sudan kevgir yardımıyla çıkarın ve suyunu çektirmek için kağıt havlunun üzerine alın.

Poşe yumurtanız hazır! Dilerseniz yoğurtla birlikte çılbır yapın, dilerseniz bir dilim ekşi mayalı ekmeğin üzerine koyup avokadoyla birlikte tüketin.

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