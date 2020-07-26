Sevimli uzaylı E.T.

80'li yılların efsanevi bilimkurgu filmi E.T., atv ekranı aracılığıyla sabah kahvaltınızı keyifli bir hale getirecek. Meraklı bir uzaylı grubunun, ziyaret etmek ve meraklarını gidermek üzere dünyaya geldiği filmde, geri dönüşleri esnasında aralarından bir kişiyi dünyada unuturlar. 3 milyon yıl uzaktan gelen bu sevimli uzaylı korku içerisinde, hiç tanımadığı bir yerde tek başına kalmıştır. Elliot isimli, 10 yaşlarında bir çocuk, E.T.'yi sahiplenip evine götürmeye karar verir. Ama Elliot, sadece E.T.'yi tanırken ve ona dünyayı tanıtırken değil; ön yargıları yıkmaya çabalarken de büyük bir savaş verecektir.