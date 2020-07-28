Sözleşmeli öğretmenler için mülakatlar ne zaman belli olacak?

Yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen okullar tamamen kapatılmıştı. Salgın devam ederse uzaktan eğitim masada. Ancak yeni dönem başlarsa, binlerce öğretmen atanmayı bekliyor. Heyecanla göreve başlamayı bekleyen öğretmen adayları, sözleşmeli mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

Okullar açılacak mı?