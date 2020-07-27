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Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen okullar tamamen kapatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de okulların 31 Ağustos'ta açılacağı belirtilmişti. Peki, ? Salgın devam ederse ne olacak? Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.

Okullar açılacak mı?

27.07.2020, 12:50 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020,12:55

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "okulların açılıp açılmayacağını" sorduğunu aktarmıştı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bu durumun, anne-baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik halinin yansıması olduğuna işaret eden Selçuk, "Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla meraklarımızla belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi 'Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?" olmalı.

O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz; okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar." demişti.

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