Süt Kuzusu Projesi yeni ilçelerle büyüyor

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, 'Süt Kuzusu' projesinde 2'nci dönem dağıtımların başladığını belirterek, "Süt kuzusu projesi büyüyor" dedi. Projenin yeni ilçeler eklenerek genişletilmesinin son derece olumlu olduğunu kaydeden Eskiyörük, "Süt Kuzusu örnek bir proje. İzmir'in çocukları 12 yıldır süt içerek sağlıklı büyüyor, üreticiler destekleniyor. Bölge üreticileri adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederim" dedi.

ÜRETİCİYİ KORUYAN BİR GÜÇ OLDUK

Projeyi en küçük bir aksaklık yaşanmadan sürdürdüklerin belirten Eskiyörük, "Bu sayede, Türkiye çapında güvenilir bir marka haline gelerek üreticiyi koruyan bir güç olduk. Çevre ilçeleri dahil ederek projeyi büyüten Büyükşehir Belediyesi, bu alanları KÖYKOOP İzmir Birliği kanalıyla uygulayarak diğer süt kooperatiflerini de destekleme kapsamına aldı. Umarım diğer çevre ilçeler de projeye dahil edilerek İzmir'in tüm çocuklarına süt ulaştırılır. Merkez ilçelerden, Balçova, Buca, Bornova, Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Karabağlar, Gaziemir, Güzelbahçe ve Narlıdere'ye Tire Süt Kooperatifi ortaklarının sütü dağıtılıyor. Tüm belediye başkanlarımızı süt projesini uygulayarak hem çocuklarımızı süt içirmeye ve kendi bölgesindeki üreticileri desteklemeye çağırıyorum" dedi.

NADİR UYSAL