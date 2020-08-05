20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında sözlü mülakat sonuçları MEB tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre, mülakat sonuçları itirazları 4-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu itirazların sonuçları ise 10 Ağustos tarihinde duyurulacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Bunun hemen ardından ise 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı atama tercihleri yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre, atama tercihleri 31/08/2020 - 04/09/2020 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak.

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.



Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.