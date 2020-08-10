Gençliğim Eyvah 9. bölüm izle! | Gençliğim Eyvah yeni bölüm izle

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GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA

Asmalı kebapta işe başlayan Çağla, Hacer ve Arif'in göz bebeği olur. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verir. Arif ve Zekeriya eşlerinin kayıp babaların peşlerine düşmesinden dolayı panik olurlar. Çavi, kız kardeşi Azra'yı Zola'dan kıskanır. Zola ve Çavi'nin arası Azra yüzünden açılır.