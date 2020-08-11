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Haberler Yaşam Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB'den flaş açıklama

Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 'den flaş açıklama

, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, ''2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB'den flaş açıklama

11.08.2020, 21:35

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

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