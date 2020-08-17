Omurgada en çok görülen hastalıkların başında bel fıtığı geliyor. Bel fıtığı, bel ağrısıyla birlikte kalçadan başlayan ve bacağa vuran siyatik ağrıları, bacakta uyuşma-karıncalanma ve güç kaybı ile kendini belli ediyor.



MR İLE KESİN TANI

Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gültekin Erdoğan, bel fıtığı rahatsızlığında hızlı tanı ve tedavinin hastalığın ilerlemesinin önüne geçtiğini MR ile kesin tanının konulduğunu söyledi. Tanı ve tedavi hakkında bilgi veren Dr. Erdoğan, "Eğer ilk iki aşamadaysa yatak istirahati, ilaç ve fizik tedavi ile tedavi süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Yatak istirahati ve ilaç tedavisine rağmen, ağrısı geçmeyen, bacak ve ayakta ciddi kuvvet kayıpları yaşayan kişilerde ise cerrahi müdahale gerçekleştiriyoruz. Günümüzde bel fıtığında altın standart olan mikro cerrahi yöntemi ile omurgadaki bağ ve kas dokusuna minimum zarar vererek kıkırdağı başarılı bir şekilde alıyoruz. Mikro cerrahi yöntemi hastalara önemli avantajlar sunuyor. Küçük bir kesi ile yapıldığı için daha az travmaya neden oluyor. Hasta aynı gün ayağa kalkıyor. Ertesi gün evine dönebiliyor. 2-3 haftalık bir dinlenme döneminin ardından ise normal yaşantısına geri dönebiliyor"



UZMAN HEKİME DANIŞMALI

Erdoğan,"Bel ağrısı ve bacakta his kaybı olanlar mutlaka uzmana danışmalı. Kulaktan dolma bilgilere itibar etmemeli"dedi.



■ ŞENOL KANTÜRK

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