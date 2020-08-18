65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller!

65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde 65 yaş ve üzerine kısıtlama getirildi? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgınında bazı illerde vaka sayılarında artış yaşanması sonrası yeni önlemler alındı. İşte 65 ya ve üzerine kısıtlama getirilen iller...

HANGİ İLLERDE 65 YAŞ VE ÜZERİNE KISITLAMA GETİRİLDİ?

BURSA

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili değerlendirmeler sonucunda bir önceki kararın iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bu gruptaki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasının da kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Açıklamada, 65 yaş ve üstü kişilerin halen bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla bu kararlardan muaf tutulacağı bilgisi de paylaşıldı.

ANKARA

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesi yasaklandı. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölünecek.

AKSARAY

Aksaray'da salgına karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.

BARTIN

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucu 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

BATMAN

Batman'da 65 yaş ve üstündekiler için yeni kararlar alındı. 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri duyuruldu. Bu saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. Mazereti olanlar hariç.

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanımını kısıtladı. Buna göre, toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklandı. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi de yasaklandı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta salgın tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları ile sebze ve meyve pazarlarına gitme saatlerine kısıtlama getirildi. Buna göre, 65 yaş üstü kişilerin sabah 07.00 – 10.00 ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasak. Yaşlıların akşam 17.00'den sonra sebze/meyve pazarlarına girişleri de yasaklandı.

KAYSERİ

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, 65 yaş üstü vatandaşların toplu etkinliklere katılması, pazar ve AVM gibi mekanlara girişlerinin sınırlandırıldığı bildirildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) kabul edilmeyecek.

65 yaş ve üzerindekiler toplu taşıma araçlarını sadece sabah 10.00'dan, akşam 17.00'ye kadar kullanabilecekler

65 yaş ve üzeri kişiler pazar, AVM, sosyete pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri yasaklandı.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği, salgın ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldığını bildirdi.

MANİSA

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

SİİRT

Siirt'te salgın tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ile 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildi.

SİVAS

Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu. Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği'nce 65 yaş ve üstü vatandaşlara günün belli saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Buna göre, 65 yaş ve üstü vatandaşlar sabah saat 06.00 ile 10.00 arası ve öğleden sonra saat 16.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkmaları yasak. 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın birinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılması da yasaklandı.

VAN

Van Valiliği 65 yaş ve üzeri olanların düğün, nişan, sünnet mevlit gibi toplu törenlere katılmasını yasakladı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30 – 10.00 ile akşam saat 16.30 – 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklandı.

YALOVA

Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00-21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasakladı.

KÜTAHYA

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni kararlarını açıkladı.



Alınan karara göre, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmez pazarı Caddesi(Saman pazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükumet Caddesi Çapraz bahçe Sokak (Yeşil Cami civarı),Servi Mahallesi Atatürk Bulvarındaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların COVID19 bulaşma riskini arttırması nedeniyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu bölgelerde bulunan park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi bölgede bulunan diğer kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 - 19:00, hafta içi saat 16:00 - 19:00, saatleri arasında girmeleri yasaklandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunabilmesi amacıyla il genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesi yasaklandı.



Karar göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 12:00 den sonra pazar yerlerine girişleri kısıtlandı.



65 yaş ve üzeri vatandaşların Sabah 07:010:00 Akşam 17:00 -22:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanması yasaklandı.