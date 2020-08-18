YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç sorgulama...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri sonuç tarihi belli mi? sorusu üniversite adayları tarafından merakla araştırılıyor. Hazira ayında ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına katılan ve puanları doğrultusunda tercihlerini yapanlar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den yayınlanan takvime göre üniversite yerleştirme sonuçları için tarih verildi. YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.