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Haberler Yaşam Enes Batur yeni aşka yelken açtı

yeni aşka yelken açtı

Enes Batur yeni aşka yelken açtı
Giriş Tarihi: 21.8.2020

YOUTUBE videolarıyla adını geniş bir kitleye duyuran Enes Batur, yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu Damla Aslanalp ile ilişkisini bitiren Batur, yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile birlikte ilk kez görüntülendi. Enes ile yeni sevgilisi Ecenaz, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı kameralara takıldı. Sevgililerin maske takarak salgına karşı önlem aldıkları görüldü. Sevgilisiyle birlikte alışverişlerini tamamladıktan sonra araçlarıyla evlerinin yolunu tutan Enes Batur'un 1 milyon 350 bin liralık otomobili dikkat çekti.

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