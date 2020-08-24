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Haberler Yaşam Melisa Tapan Bodrum'da aşka geldi

'da aşka geldi

Sosyetenin genç temsilcisi , ile 'daki teknelerinde samimi şekilde objektiflere yansıdı Sabancı Ailesi’nin genç üyesi Melisa Tapan, Bodrum’da aşka geldi. 80 milyon liralık lüks teknesinde parti veren sosyetik güzel, yeni sevgilisi Nicholas Giraud ile ilk kez yakalandı.

Melisa Tapan Bodrum'da aşka geldi

TAKVİM

24.08.2020, 09:54

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Tapan, sevgilisi ve yakın dostlarıyla Bodrum'a çıkarma yaptı. Annesinin 40 metrelik, 5 kamaralı 'Sexy Fish' (Seksi Balık) adlı yatında parti veren sosyetik güzel, erkek arkadaşıyla da romantik anlar yaşadı.

80 milyon liralık yatta, son ses müzik eşliğinde eğlenen ekip, deniz keyfinden sonra güzel bir ziyafet çekti. Yemekten sonra Melisa ile aşkı Nicholas Giraud yeniden denize girdi. Mutlu çift, bir ara teknenin halatında akrobatik hareketler sergiledi.




SIRILSIKLAM AŞK


'Sexy Fish" isimli teknelerinde parti veren Melisa Tapan'ın eğlencesi Bodrum'a damga vurdu.



Aşkıyla suyun içinde sarmaş dolaş oyunlar oynayan, Tapan'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.


27 yaşındaki Melisa Tapan ile Nicholas Giraud'un aşk dolu anları objektife böyle takıldı.



Melisa Tapan'ın yeni sevgilisinin Carolin Koç'un yeğeni Nicholas Giraud olduğu öğrenildi.

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