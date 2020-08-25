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Haberler Yaşam YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama...

tercih sonuçları açıklandı mı? sonuç sorgulama...

tercih sonuçları için gözler 'den gelecek haberde. Üniversite hayali kuran binlerce genç tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için tarih ve saat belli oldu mu? İşte detaylar...

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama...

25.08.2020, 10:53

ÖSYM YKS tercih sonuçları belli oldu mu? sorusu öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Haziran ayında sınava giren gençler aldıklar puanlar doğrultusunda tercihlerde bulundu. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek olan tercih sonuçları haberinde. ÖSYM Başkanı geçtiğimiz günlerde YKS ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarih ve saati belli mi? İştede detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarıyla ilgili şu tweeti paylaştı:

'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

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