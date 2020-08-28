“Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu çok iyi”

Korona virüs tanısı ile tedavi gören ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu, babasının durumuyla ilgili açıklama yaptı. "Nihat Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu, "Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde. Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia ediliyor. Kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin. Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var" ifadelerini kullandı.