Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Ağustos Cumartesi vaka sayısı

Günlük koronavirüs vaka sayıları merakla takip ediliyor. Sağlık Bakanı Koca bugünün vaka tablosunu da açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde. İşte detaylar...

Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SaboLENtLV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 29, 2020