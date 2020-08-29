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Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Ağustos Cumartesi vaka sayısı

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! Cumartesi vaka sayısı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pazar koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Ağustos Cumartesi vaka sayısı

29.08.2020, 19:44 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,19:50

Günlük koronavirüs vaka sayıları merakla takip ediliyor. Sağlık Bakanı Koca bugünün vaka tablosunu da açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde. İşte detaylar...

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