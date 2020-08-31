Gençliğim Eyvah 12. bölüm canlı izle!

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GENÇLİĞİM EYVAH 12. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA

Asmalı Ailesi, Ahmet'in evlenme teklifini kabul eden Azra'yı istemeye gelir. Ahmet ve Azra'nın evleneceğini öğrenen Çağla sinsi planlarını devreye sokar. Kalp krizi geçiren Arif narkozun etkisiyle her şeyi itiraf etmeye kalkışınca ortalık karışır. Azra ve Ahmet'in mutlu olup yuva kurması için aşkından vazgeçerek büyük fedakarlık yapan Zola zor günler geçirir. İtalyan annelerin para şantajından bunalan Arif ve Zekeriya çareyi kaçmakta bulur.