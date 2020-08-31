ÖSYM sınavları için HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nasıl alınır? HES kodu ÖSYM sınavları için zorunlu mu? sorusu KPSS yaklaşırken adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavlara katılımda HES kodu isteneceğini duyurmuştu. Peki ÖSYM için HES kodu nasıl alınır? İşlemler nelerdir? İşte detaylar...

ÖSYM SINAVI İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir. pic.twitter.com/co48ixnAW2 — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 13, 2020

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

Vatandaşlar dilerlerse telefonlarındaki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu oluşturabilecek. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek, hangi kodu hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

İkinci bir yol olarak ise kısa mesaj devreye giriyor. Vatandaşlar, HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023'e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek. Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

ÖSYM KPSS İÇİN HES KODU İSTİYOR MU?

KPSS Lisans başvurusu sona erdi. Eylül ayında sınavlar yapılacak. HES kodu ise başvuru sırasında istendiği için adayların birşey yapmasına gerek kalmayacak. ÖSYM Başkanı , KPSS Lisansa başvuru yapan adayların HES kodlarının sisteme otomatik olarak yansıtılacağını söyledi.

Ancak Ön lisans ve ortaöğretim/lise KPSS başvuruları henüz başlamadı. Başvurular başladığında adaylar, başvuru sırasında HES kodunu bildirecek.

Ön lisans KPSS başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında. Sınav 25 Ekim 2020'de. Lise/Ortaöğretim KPSS başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında. Sınav 22 Kasım 2020'de.