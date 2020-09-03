Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? 3 Eylül Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı, 3 Eylül Perşembe canlı yayınında; Gülsüm Çınar'ın aile arasındaki yasak aşkta yaşanan cinsel ilişkiye şahit olduğu için öldürülme ihtimalini araştırmaya devam ediyor. İşte 3 Eylül Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA NELER YAŞANDI?

Muğla'da tersanede esrarengiz şekilde kaybolan Mehmet Ali'ye ait olduğu düşünülen iki kemik daha bulunduğu belirtildi. Gaziantep'te kaybolan İsmail Ataç'ın işyerine birkaç km bir mesafede insana ait olan kemikler bulunduğu, bulunan yerde İsmail'e ait giysi ve banka kartları olduğu açıklandı. Eşi Yıldız Hanım; o dönem hamile olduğunu ve eşinin bebeği çok istediğini merakla beklediğini intihar edeceğine inanmadığını söyledi. Üzerindeki 11.750 TL ile ortadan kaybolan Yağmur Hanım'ın üç çocuk sahibi olduğu ailenin Orhan Adıgüzel'den şüphelendikleri ifade edildi. Gülsüm ninenin kaybıyla ilgili Mustafa Avcı'nın ifadesinde işyerinde olduğunu sabah 08.30'da şantiyeye geldiğini 17-18' lere kadar şantiyede kaldığını kayınvalidesinin kayıp olduğunu saat 19.00'dan sonra öğrendiğini sonrasında 2 gün boyunca kayınvalidesi arama çalışmalarına katıldığı söylediği ifadeden okundu.