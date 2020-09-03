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Haberler Yaşam Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama

Son dakika: sonuçları açıklandı! ALES sonuç sorgulama

Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçları tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarını bugün açıklayacaklarını duyurmuştu. İşte ALES sonuç sorgulama sayfası...

Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama

03.09.2020, 10:14

ALES sınavına katılan binlerce kişi merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM Başkanı yaptığı açıklamada sonuçların bugün açıklananacağını duyurmuştu. Ve merakla beklenen sonuçlar açıklandı.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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