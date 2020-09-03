Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama

ALES sınavına katılan binlerce kişi merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM Başkanı yaptığı açıklamada sonuçların bugün açıklananacağını duyurmuştu. Ve merakla beklenen sonuçlar açıklandı.
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI
16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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