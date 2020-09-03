Haberler Yaşam Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama

Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama

Binlerce öğrencinin merakla beklediği ALES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarını bugün açıklayacaklarını duyurmuştu. İşte ALES sonuç sorgulama sayfası...

03.09.2020, 10:14