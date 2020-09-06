AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020!

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Kayıt yenileme tarihleri belli mi? soruları AÖF öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Güz dönemi için hazırlıklar başlarken öğrenciler kayıt yenilemek için tarihleri merak ediyor. İşte 2020 AÖF kayıt yenileme tarihleri...

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesine bu yıl ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt tarih 31 Ağustos - 10 Eylül 2020 olarak belirlendi. AÖF'e dikey geçişle kayıt yaptıracak adaylar ise 28 Eylül'de kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim'de başlayacak ve 12 gün sürecek. 15 Ekim'de kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak ve ardından 16 Ekim'de mazeretli kayıtlar alınacak.

Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecek.