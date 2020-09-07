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Haberler Yaşam Maria ile Mustafa müzikleriyle de beğeni topladı!

Maria ile Mustafa müzikleriyle de beğeni topladı!

'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa büyük beğeni topladı. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi müzikleriyle de dikkat çekti. üzerinden, 'Dizinin çekimleri dışında müzikleri de harika, bir an önce müzik platformlarına yüklensin' yorumları yapıldı.yapıldı.

Maria ile Mustafa müzikleriyle de beğeni topladı!

07.09.2020, 12:15 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,12:23

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa ilk bölümüyle Pazar günü izleyici ile buluştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle izleyiciden tam not alan dizi, ayrıca müzikleri ve eşsiz Kapadokya sahneleriyle de büyük beğeni topladı.

Faruk Teber yönetmenliğinde çekilen dizinin müzikleri, ödüllü müzisyen Atakan Ilgazdağ tarafından hazırlandı. Sosyal medya üzerinden "Dizinin çekimleri dışında müzikleri de harika, bir an önce müzik platformlarına yüklensin" yorumları yapıldı.

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Marila ile Mustafa dizisi oyuncuları arasında Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent, Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimler bulunuyor.

Maria ile Mustafa 1. bölüm izle!

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