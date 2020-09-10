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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla başlıyor! Yayın tarihi belli oldu mu? Fragmanı çıktı mı? Oyuncu kadrosu değişti mi?

Bir 3. sezonuyla başlıyor! Yayın tarihi belli oldu mu? Fragmanı çıktı mı? Oyuncu kadrosu değişti mi?

ATV'nin fenomen dizisi Bir , yeni sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. , , , ve ’ın paylaştığı dizi yeni sezonda da fırtına gibi esecek. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezonu ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? Fragmanı çıktı mı? Oyuncu kadrosu değişti mi?

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla başlıyor! Yayın tarihi belli oldu mu? Fragmanı çıktı mı? Oyuncu kadrosu değişti mi?

10.09.2020, 12:30 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,12:39

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions'a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova' güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla üçüncü sezonunda da seyirciyi ekrana kilitleyecek!

Başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Furkan Palalı ve Nazan Kesal da dahil olmuştu.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, 17 Eylül Perşembe saat 20.00'de atv'de!

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