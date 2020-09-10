Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions'a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova' güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla üçüncü sezonunda da seyirciyi ekrana kilitleyecek!
Başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Furkan Palalı ve Nazan Kesal da dahil olmuştu.
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, 17 Eylül Perşembe saat 20.00'de atv'de!
Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla başlıyor! Yayın tarihi belli oldu mu? Fragmanı çıktı mı? Oyuncu kadrosu değişti mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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