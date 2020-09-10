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Haberler Yaşam Son dakika: ÖSYM Başkanı açıkladı! KPSS soru ve cevapları o tarihte yayınlanacak

Son dakika: Başkanı açıkladı! soru ve cevapları o tarihte yayınlanacak

Son dakika haberi... 6 Eylül tarihinde düzenlenen sınavına giren adayların merakla beklediği KPSS soru ve cevaplarının açıklanma tarihi belli oldu. Başkanı Aygün tarih verdi. İşte detaylar...

Son dakika: ÖSYM Başkanı açıkladı! KPSS soru ve cevapları o tarihte yayınlanacak

10.09.2020, 11:26 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,11:59

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarının 14 Eylül'de yayımlanacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız" dedi.

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