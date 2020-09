2020 bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav hangi durumlarda iptal olur?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda burslu okumak için sınava giren öğrenciler, sonuçları beklemeye başladı. MEB yaptığı açıklamada sonuçların duyurulacağı tarihi belirtmişti. Peki, 2020 bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanacak?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. MEB'ten yapılan açıklamada sonuçların 28 Eylül günü duyurulacağı belirtildi.

İOKBS BURSLULUK PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle cevap kağıdı optik okuyucuyla okutuluyor ve soru sorulan derslere dair testlerin her bir tanesi için doğru ve yanlış cevaplar belirleniyor. Her testte yanlış cevap sayısının üçte biri hesaplanıyor ve doğru cevap sayısından çıkarılıyor. Böylece geçerli cevaplara karşılık olan ham puan elde ediliyor. Her öğrencinin dört ayrı ham puanı oluyor. Öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrencilerin sayısına bölünüp test ortalaması bulunuyor. Ham puan, test ortalaması ve öğrenci sayısı ile test standart sapması hesaplanıyor.

Aynı zamanda bursluluk sınavı puan hesaplama işleminde öğrencilerin standart sapma puanları, o test dair ortalama ve standart sapma kullanılıp ham puanların ortalamasını 50'ye standart sapmasını da 10'a getiren dönüştürme işlemi uygulanıyor. Ardından her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunuyor. Sonrasında 2020 bursluluk sınavı için testlerin ağırlıklı standart puanları toplanıp toplam ağırlıklı standart puan bulunuyor.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR!

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,

Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait

cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin

sınav görevlilerince tespit edilmesi,

Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,

Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak,

teslim etmemek ve benzeri) durumlarında "Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav

Yönergesi"nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan

tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.