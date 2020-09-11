Maria ile Mustafa yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek! Maria ülkesine dönmeye karar veriyor!

Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı "Maria ile Mustafa" yeni bölümleriyle her Pazar atv ekranlarında.

YENİ BÖLÜMÜ NEFES KESECEK

Yeni bölümde, Mustafa, bir yandan ailesiyle uğraşırken diğer yandan Maria'ya evliliğiyle ilgili bütün gerçekleri açıklamaya çalışsa da Maria'nın ona olan öfkesi de, kırgınlığı da dinmez ve Kapadokya'yı terk etmeye karar verir.

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Marila ile Mustafa dizisi oyuncuları arasında Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent, Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimler bulunuyor.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ KONUSU

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar.

Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği Güzel Atlar Diyarı'nde hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir.

2.Bölüm Özeti:

Mustafa'nın Gonca ile evli olduğunu öğrenen Maria, alnından vurulmuşa döner. Diğer yandan babası tarafından İstanbul'a gönderilen Nadire de Nihat'la yarım kalan hesaplaşmasını tamamlamak için Kapadokya'ya gizlice geri döner.

Mustafa, bir yandan ailesiyle uğraşırken diğer yandan Maria'ya evliliğiyle ilgili bütün gerçekleri açıklamaya çalışsa da Maria'nın ona olan öfkesi de, kırgınlığı da dinmez ve Kapadokya'yı terk etmeye karar verir. Bu düşündüğü o kadar kolay olmayacaktır!