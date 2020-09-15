Can dostlar aranıyor

atv'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu ve yapımcısı Müge Anlı, sadece insanlara değil hayvanlara da yardım elini uzatıyor. Başarılı sunucu Müge Anlı tarafından kurulan "Patibuldular" isimli kayıp hayvanlar sitesi, kaybolan evcil hayvanların yuvalarına dönmesine olanak sağlıyor. Bugüne kadar 500 hayvanı sahiplerine ulaştıran site, hayvanseverlerden de büyük ilgi görüyor.

İZMİR'DE SAYI YÜKSEK

Müge Anlı'nın hayata geçirdiği 'Pati Buldular' sitesinde, can dostlarını kaybedenlerin yanı sıra sokakta evcil bir hayvan bulan kişiler de 'kayıp ilanı' oluşturabiliyor. Ücretsiz bir hizmet sunan proje böylece sahiplerinden uzakta, başıboş kalan yardıma muhtaç birçok hayvanı sıcak yuvalarına kavuşturmayı amaçlıyor. Arama bölümünde şehir ve hayvan cinsinin belirlenebildiği sitede, İzmir'de 157 köpek, 206 kedi ve 47 papağanın kayıp olduğu görüldü.





HAYVANSEVERLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

PATİ Buldular Projesi'ni hayata geçiren Müge Anlı, "Can dostlarımız yaşamımızın tadı, tuzu, neşesi... Ailemizin birer ferdi... Kaybolduklarında onları ailelerine kavuşturmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayalım" sözleriyle, bu anlamlı dayanışmaya destek olmaları için tüm hayvanseverlere çağrıda bulundu.

Fatih ŞENDİL