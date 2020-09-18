Fırtına gibi esti! Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %7,97 izlenme oranı ve %22,07 izlenme payı,alarak birinci oldu.

ZÜLEYHA ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonuyla seyirciyi yeniden ekrana kilitledi!

İki sezondur atv ekranında perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova', nefes kesen bir açılış bölümü ile seyirciyi selamladı.

Dizi, 64. bölümüyle yine zirvedeki yerini korudu.

VE YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ!

Nefes kesen bölümün finalinde Züleyha, Yılmaz'a gerçekleri anlattı! Yaşanan onca acıdan, defalarca evlatları ile tehdit edilmekten ve ölümden dönmekten sonra Züleyha her şeyi göze aldı ve Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyledi!

ZÜLEYHA BİR KEZ DAHA ÖLÜMÜ YENDİ!

3. sezonun ilk bölümünde Müjgan'ın silahından çıkan kurşun ile yaralanan Züleyha ölüm ile yaşam arasındaki sınırdan bir kez daha kurtuldu. Hatip'in kaçak adamı Raşit ormanda Züleyha'ya rastlayınca, hızla hastaneye kaldırılan Züleyha, adeta bir kez daha evlatlarına bağışlandı.

Züleyha'nın yaşama tutunmaya çalıştığı dakikalarda Demir, pişmanlık içinde başında bekledi. Herkes olayı intihar diye öğrendiğinde, Yılmaz da koşarak hastaneye geldi. Ve yine Müjgan'ın yarasını dağladı.

HÜNKAR TORUNLARINI ÖYLE BİR YERDE BULDU Kİ!

Züleyha'nın Yılmaz'la buluşacağını zannederek evden çıktığı dakikalarda, Hünkar da Üzüm Kız'ın anlattıklarından yakaladığı ipucu ile Mersin'e doğru yola çıktı. Demir'i bir evde gördüğünde, gelininin aldatıldığı şüphesi ile eve giren Hünkar, hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı!

Hünkar'ın karşısında kocasının sevgilisi Sevda Çağlayan duruyordu! Oğlunun torunlarının o kadına götürmüş olması Hünkar'ı bir alev topuna dönüştürdü. Demir bile karşısında tek kelime edemedi!

Aylar sonra evlerine dönen Adnan ve Leyla ise yine annelerine kavuşamadılar.

MÜJGAN KATİL OLMAKTAN KURTULDU AMA ŞİMDİ ZÜLEYHA NE YAPACAK?

Züleyha'nın katili olduğunu düşünüp sinir krizi geçiren Müjgan, katil olmadığını öğrendiğinde ise olanları Yılmaz'ın öğrenmesinin korkusunu yaşadı. Behice, onu da olan biteni de kontrol altına aldığını söylese de, Yılmaz'ın hastaneden ayrılmaması Müjgan'ı mahvetti!

Züleyha da kendine gelir gelmez her şeyi hatırladığını Müjgan'a söyledi! İki kadın arasındaki savaş, yeniden en keskin haliyle ilan edilmiş oldu!

ÇUKUROVA'NIN HÜNKAR'I İLE ASSOLİST SEVDA'NIN SAVAŞI BAŞLADI!

Hünkar Yaman ve Sevda Çağlayan'ın karşı karşıya oldukları sahne ise dizinin 3. sezonuna damga vuracak savaşın da ilk topunu ateşledi!

Biri Çukurova'nın hükümranı, biri sahnelerin kraliçesi…

Hünkar yuvasına sahip çıkarken, Sevda aşkı için yuvasız kalmış…

Hünkar yuvası için aşksız bir evliliğe hapsolmuş; Sevda aşk için hayatından da evlilikten de vazgeçmiş.

Geçmişlerinde hesaplaşamamış iki kadın şimdi, büyük bir savaşın eşiğinde. Hünkar, oğluyla topraklarıyla yuvasına sahip çıkıp kendine bir hayat kurmuş olsa da, kocasının kendisini aldattığı kadın, oğluna da annelik yaptığını söyleyince gözlerinin yaşarmasına engel olamadı.

Sevda ise, bunca yıldır kendisinden sorulmayan hesapları şimdi ödemeye hiç niyetli değil! Adnan'ın aşkına da oğlunun sevgisine de sonuna kadar sahip çıkmaya ve bunun için Hünkar ile savaşmaya hazır.

ÇUKUROVA'DAKİ YABANCI KİM?

Fekeli, Behice'nin mal mülk sorularından sonra, Yılmaz'ı kanuni olarak da evlat edinmeyi düşünmeye başladı. Çünkü her şeyini Yılmaz'a ve Kerem Ali'ye bırakmak istiyor. Ancak bunları aklına getiren Behice'nin aslında Müjgan'ın üzerinden kendi geleceğini garanti altına almaya çalıştığından haberi yok. Fekeli, Yılmaz'ı da bu fikre ikna etmeye çalışırken, çarşıda ise, henüz haberinin olmadığı bir başka Fekeli, onu sormaya başladı. Son model arabası ve havalı kıyafetleri ile dikkat çeken gencin ikinci bir Fekeli olduğundan kimsenin henüz haberi yok!

Nefes kesen 3. sezonun ilk bölümünde, ölümü yenip çocuklarına kavuşan Züleyha, Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu da anlattı.

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de.