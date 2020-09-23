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Haberler Yaşam Ters yön faciası

Ters yön faciası

Ters yön faciası
Giriş Tarihi: 23.9.2020

NEVŞEHİR'DE meydana gelen trafik kazasında ters yöne giren TIR otomobile çarptı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde otomobil sürücüsü Sadi Açıkgöz ve eşi Besime Açıkgöz'ün yaşamlarını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken kazada hayatını kaybeden Sadi ve Besime Gök'ün torunu olduğu öğrenilen şahsın cenazeleri görmek istemesine jandarma ekipleri engel olurken genç adam sinir krizi geçirdi. TIR şoförü gözaltına alındı.

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