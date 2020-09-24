Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş hayatını kaybetti

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş'in yıllardır konuşmadığı babası Remzi Gündeş, vefat etti.
76 YAŞINDAYDI
Bakırköy'de eski eşya sattığı iş yerinde yatıp kalkan Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve KOAH hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.
SESSİZ SEDASIZ UĞURLADI
Gündeş'in cenazesi de Ebru Gündeş'in kuzenleri tarafından teslim alındı. Kendisini 4 yaşında terk ettiği için babasıyla konuşmayan Ebru Gündeş, ölüm haberini duyurmadan babasını sessiz sedasız Büyükçekmece Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.
"YARIN MEZARLIK OLACAĞIZ"
Remzi Gündeş 5 yıl önce bir televizyon kanalında yayınlana röportajda kızı ile arasının açık olmasıyla ilgili iddialar hakkında "Ben ona hiç bakmadım ama o bana baktı. Kim onun hakkında en ufak bir kelime konuşursa, onun hayatını alırım. Şaka yapmıyorum, alırım hayatını.. Evlenmiş, barklanmış. Onu rahatsız etmeye lüzum yok. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Ben şahsen evladım için dilenirim, yemin ederim dilenirim. Yarın bir mezarlık olacağız. 2 metre yere gideceğiz" demişti.Gigi Hadid anne oldu!
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