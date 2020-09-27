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Haberler Yaşam Maria ile Mustafa 4. bölüm izle!

ile 4. bölüm izle!

ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen ve dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Diziseverler tarafından ' izle' yöntemleri araştırılmaya başlandı. İşte Maria ile Mustafa izleme ekranı.

Maria ile Mustafa 4. bölüm izle!

27.09.2020, 20:39

Maria, başlarına gelen her şeyden sorumlu olduğunu düşünerek kendini suçlarken bir bebekleri olacağını öğrenen Mustafa, mutlu olmaları için zor bir karar verir. Feriha gizlice öğrendiği bu kararı Kudret'e yetiştirir. Mustafa'nın verdiği kararı öğrenen Kudret, Maria'yı da alıp konağa yerleşmesini önerir. Nadire ile Nihat, bu defa Nisan ve Rüzgar yüzünden karşı karşıya gelmek zorunda kalırlar! Diğer yandan Gonca, Maria ile Mustafa'yı öldürmeye çalışan Galip'le yüzleşir. Mustafa'nın Maria için kızını boşayacağını öğrenen Haşmet harekete geçer. Mustafa'nın verdiği önemli karar ortaya çıkınca, başta Gonca olmak üzere herkes büyük bir şok yaşar!.

MARİA İLE MUSTAFA 4. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

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