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Haberler Yaşam Saksıda gül bakımı nasıl yapılır?

nasıl yapılır?

isteyenler püf noktalarını araştırmaya başladı. Evde gül yetiştirmek için saksı, toprak seçimi ve sulama miktarı oldukça önemli. Bu detaylara dikkat edilirse zahmetli bir iş olmaktan çıkar. İşte saksıda gül yetiştirmenin tüm püf noktaları!

Saksıda gül bakımı nasıl yapılır?

28.09.2020, 15:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,16:05

Evde gül yetiştirmek için bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekir. Bu nokta saksı ve toprak seçimi, sulama miktarı ve sıklığı dikkat edilmesi gereken noktalar olarak öne çıkmaktadır. Toprak seçimi killi topraktan yapılmalı, 2 yılda bir olması kaydıyla saksı değişimi gerçekleştirilmelidir. Saksı değişimi için mutlaka yaz ayları tercih edilmelidir. İşte gül bakımına dair detaylar!

SAKSIDA GÜL BAKIMI NASIL YAPILIR?

Evinizde gül yetiştirmek istiyorsanız geniş ve derin saksılar tercihiniz olmalıdır. Drenajı iyi olan altı delikli saksılar çiçeğinizin bakımı için önemlidir.

Toprak seçiminde killi ve gübreli topraklara ihtiyacınız var. Saksı değişimi ise 2 yılda bir olmalı ve yaz aylarını tercih etmelisiniz.

Gül dikimi için havanın çok sıcak ve soğuk olmadığı dönemleri tercih etmelisiniz. En ideal aralık ayıdır ancak hava şartlarını ele alarak mart ve nisan aylarını da tercih edebilirsiniz.

Gülleri hava akımının olduğu alanlardan uzak tutmaya çalışın. Ayrıca çok sıcak ve soğuk ortamlardan etkilenebilirler.

Gül yetiştirirken dip kısımlardan çıkan sürgünleri ve kalın bölümleri budama makası ile temizleyin.

GÜLLERİ ÇOĞALTMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tohum

Çelik

Aşılama

TOHUM İLE ÇOĞALTMA: Güzel ve sağlıklı güller yetiştirmek için tohumların sağlıklı olmalarına dikkat etmeniz gerekir. Aynı senenin tohumlarını çoğalmaya özen gösterin.

ÇELİK İLE ÇOĞALTMA: En çok kullanılan yöntemdir. Kasım ayından itibaren Mart ayına kadar çoğaltma işlemini yapabilirsiniz. Gülden çelik alınır ve ucu hormona batırılır, daha sonra 21 derece sıcaklıktaki ortamda kumlu ya da perlitli toprağa belli aralıklarla dikilmelidir. Köklenme süreci için yaklaşık 2 ay beklemelisiniz. Kökleri oluştuktan sonra başka bir saksıya almanız gerekir.

AŞI İLE ÇOĞALTMA: Bitkiden bir parça alarak başka bir gül bitkisi aşılayarak gül bitkisi elde edebilirsiniz. Özellikle kokulu gül üretiminde ve farklı renk gül üretiminde aşılama yöntemi tercih edilmektedir. Toprağın üst kısmı yani gövde ve dalları oluşturacak olan kısma kalem veya göz; yeni bitkinin kök kısmını oluşturacak olan aşı kısmına da anaç denir.

HAVA ŞARTLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

Gülleri aşılama yaparken havanın sıcaklığı oldukça önemlidir. Bu nedenle sıcak ve soğuk havalarda aşılama işleminden kaçınmalısınız. Aşınızın tutması için serin havaları tercih etmeye özen gösterin.

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