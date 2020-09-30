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Haberler Yaşam Kuruluş Osman başarısını sürdürüyor! Venedik TV Ödülleri'nde En İyi Dizi Ödülünü aldı!

başarısını sürdürüyor! Venedik Ödülleri'nde En İyi Dizi Ödülünü aldı!

ATV'nin başarılı yapımlarından birisi olan , başarısını sürdürüyor. Başrolünde 'in yer aldığı dizi, yurt dışında da başarısıyla adından söz ettiriyor. Her yıl eylül ayında yapılan ve dünyanın en iyi yapımcılarının ağırlandığı Venedik Ödülü, 'nin de içinde bulunduğu 28 ülkeye ödüllerini dağıttı. Bu dağıtılan ödüllerden birisi de Kuruluş Osman'a gitti. Kuruluş Osman, Venedik TV Ödülleri Telenovela kategorisinde “” kazandı.

Kuruluş Osman başarısını sürdürüyor! Venedik TV Ödülleri'nde En İyi Dizi Ödülünü aldı!

30.09.2020, 12:19 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020,12:46

İlk sezonuyla fırtınalar estiren, Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman yurt dışında da başarısıyla adından söz ettiriyor.

ATV, KURULUŞ OSMAN DİZİSİYLE 'ALTIN HEYKEL' KAZANDI

Her yıl Eylül ayında dünyanın dört bir yanından jüri ekibinin katıldığı, birçok kıtadan ve platformlardan adayların olduğu, dünyanın en iyi TV yapım ve yapımcılarının ağırlandığı Venedik TV Ödülü, Türkiye de dahil olmak üzere 28 ülkeye TV ödüllerini dağıttı. Başarılı bulunan içeriklerden birisi ise ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman oldu. Kuruluş Osman, Venedik TV ödülleri, Telenovela kategorisinde "Altın Heykel" kazandı.

Kaliteli ve olağanüstü başarı gösteren televizyon içeriklerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Venedik TV Ödüllerinin sahiplerini, 28 Eylül 2020 tarihinde açıklamıştı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonuyla çok yakında atv'de!

KADROYA 3 YENİ İSİM DAHA

ATV ekranında ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 'Kuruluş Osman, yeni sezonda kadrosuna eklediği isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oyuncu kadrosunda yer alacak yeni isimlere, Bahtiyar Engin, Ahmet Yenilmez ve Sera Kaya da katıldı.

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran, ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman' birbirinden ünlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek. Kuruluş Osman ikinci sezonuyla yakında atv'de!

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