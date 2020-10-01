ALES/2 başvurusu nasıl yapılır? 2020 ALES başvuru ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ekim 2020 tarihinde bugün başlayacak olan ALES başvurularıyla ilgili olarak detaylar merak edilirken sınavın bu yıl iki kez düzenleneceği Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bildirilmişti.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ÖSYM İLE ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu kılınan sınav ALES başvurusu bugün itibarıyla ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılmaya başlayacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adaylar başvurularını, 12 Ekim mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.

2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. 2020 ALES/2 başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Ales/2'nin Sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. Sınava Giriş Belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce belli oluyor.

Henüz sınava katılım ücreti bilinmiyor. Başvuru detayları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER ALES SINAVLARINA GİREBİLİR?

ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunludur.

Yüksek lisans programı için ALES'e lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

Trump-Biden düellosu çekişmeli geçti